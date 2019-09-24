港股連跌六日後有反彈，今早高開77點後，最多曾升169點，見26391點，恒指半日升83點或0.32%，報26305點，成交金額404億元；國指升13點或0.13%，報10301點。

中移動（0941）升2.01%，收報65.9元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌6.47%，收報9.69元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點，友邦（1299）升1.47%，收報76元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。

美國財長梅努欽表示與中國副總理劉鶴的會談將在10月7日當周舉行。貿易股仍要下跌，萬洲（0288）跌0.57%，收報7元；申洲國際（2313）跌0.29%，收報102.7元；創科實業（0669）跌1.57%，收報53.25元；瑞聲（2018）跌0.58%，收報42.85元；舜宇（2382）跌0.35%，收報113.6元。

人行行長易綱表示，目前貨幣政策工具手段充足、利率水平適中，政策空間較大。內銀股個別發展，工行（1398）升0.19%，收報5.27元；建行（0939）升0.17%，收報5.97元；交行（3328）跌0.97%，收報5.13元；中行（3988）跌0.64%，收報3.09元。內險、內房則上升。平保（2318）升0.22%，收報91.35元；中人壽（2628）升0.64%，收報18.74元。內房股方面，潤地（1109）升0.31%，收報32.8元；碧桂園（2007）升0.8%，收報10.06元；中海外（0688）升0.4%，收報25元。

騰訊（0700）擬收購持有Supercell控制權益財團的額外可投票股份權益，將持有的財團的50%可投票股份權益增加至51.2%。騰訊升0.24%，收報336.6元。

油價回落，油股個別發展，中海油（0883）升1.13%，收報12.56元；中石油（0857）跌0.24%，收報4.12元；中石化（0386）跌0.21%，收報4.73元。

其他報道：

【綠色融資】工行倫敦完成歐非中東區首筆綠色貸款融資

【A股午市】滬指3000點得而復失 創板指收復1700點

【關稅豁免後】蘋果在美生產新款Mac Pro

【風險可控】人行：目前利率水平適中 保持槓桿率穩定

【新股消息】百麗分拆滔搏上市 籌最多近94億元

【企業併購】Facebook擬以最多10億美元收購初創企業CTRL-Labs

【公司動向】虎都擬購銷售汽車業務訂備忘錄

【新股消息】傳百威亞太以27元定價

【開市焦點】港股ADR升8點 騰訊、匯控、建行ADR齊升

【中美角力】梅努欽：中國取消農場訪問是應美方要求

【歐美戰報】美國經濟數據佳 中美下周會談 道指挫百點後倒升14點