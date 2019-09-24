美國經濟數據較預期為佳，由低位反彈，港股今早表現亦較ADR佳，恒指今早高開77點或0.3%，報26300點，成交金額20億元；國指今早高開32點或0.32%，報10320點。

瑞聲（2018）升2.09%，報44元，是升幅最大的藍籌，太古（0019）跌1.23%，報72元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.42%，報59.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；騰訊（0700）跌0.24%，報335元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

9隻藍籌逆市跌，當中較多為本地地產股，其中太古更創52周低，下跌的地產股還包括新地（0016）跌0.53%，報113元、長實集團（1113）跌0.09%，報54.05元。

兩隻公用股下跌，煤氣（0003）跌0.13%，報15.44元、電能實業（0006）跌0.1%，報52.55元。港鐵（0066）則升1.1%，報46元。

華為副董事長孟晚舟在加拿大再度出庭，檢察方稱，沒有證據顯示加拿大當局在扣押孟晚舟的過程中有不恰當之處，而孟晚舟代表律師質疑侵犯她的權利，亦違反引渡法律程序。舜宇（2382）升1.67%，報115.9元。

中國太平洋保險（2601）董事會通過，擬向國際投資者，發行環球存託票據（GDR），並申請納入滬倫通板塊買賣，GDR將以新增發的A股作為基礎證券，據此新增逾6.28億股，假設以昨日A股收市價36.45人民幣元計，集資額約288.91億元人民幣。開市報29.8元，跌1.3%。

融創中國（1918）公布，曹鴻玲不再擔任首席財務官（CFO）一職，改由高曦擔任，高曦並將繼續兼任集團副總裁及公司秘書，即日生效。開市報31.8元，無升跌。

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