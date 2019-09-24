美國9月份製造業PMI升至51，高過預期，並見五個月高點，顯示美國經濟仍然強勁，美股道指挫103點後反彈，收市微升。中美貿易談判方面，財長梅努欽稱取消中國的農場訪問計劃，是不希望出現任何混亂，又指與中國副總理劉鶴的貿易談判將在始於10月7日的一周在華盛頓舉行。

道瓊斯工業平均指數收漲14點，升幅0.06%，報26949點。標普500指數收跌0點，跌幅0.01%，報2991點。納斯達克綜合指數收跌5點，或0.07%，報8112點。

麥當勞升1.03%，報211.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻14點，而聯合健康保險跌1.77%，報228.77元，拖低道指27點。

科技股方面，蘋果收市報218.72元，升0.45%，谷歌母公司Alphabet收市報1234.69元，升0.39%，亞馬遜收市報1785.3元，跌0.49%，Facebook收市報186.82元，跌1.63%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.81%，報389點。德國DAX指數收跌1.01%，報12342點；法國CAC 40指數跌1.06%，報5630點；英國富時100指數收跌0.26%，報7326點。