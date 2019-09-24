恒指昨跌213點，收報26,222點，成交金額652億元。中方談判團取消到訪美國農業產區，特朗普又改稱要一份完整協議而非中期協議，貿易戰再生變數，中港股市下跌。手機設備及芯片股獲利回吐，舜宇（2382）、華虹（1347）分別跌4.8%及7.2%。小米（1810）即將推出新手機而炒上，逆市升0.8%。港股午後跌幅曾顯著收窄，但當德國公布遠遜預期的9月製造業PMI後，恒指又隨歐洲股市大幅回落。

港股延續上周跌勢，重磅股沽壓仍大，友邦（1299）跌0.7％失守75元關口，中資股沽壓較大，內險及中資券商股跌幅尤為顯著，始終A股上周五擴大MSCI比重後大跌，或多或少影響了投資氣氛。貿易戰現變數，金價上升但金礦股龍頭招金（1818）衝高回落，是一個要留意的信號。平安好醫生（1833）註冊用戶突破3億，股價升4.8％。

衰退不可怕 最怕無彈藥

德國9月份製造業PMI僅為41.1，遠遜預期的44和前值的43.5。該數字已經低於2011年至12年歐債危機時的最差水平，歷史上只有2008年至2009年金融海嘯時更低。二戰後經濟衰退時有發生，現在回看並不可怕，只要採取寬鬆貨幣政策、政府增加開支，總能成功令經濟走向復蘇。市場擔心的也並非衰退，而是各國政府及央行再沒有對抗衰退的彈藥。

十一黃金周遊客料達8億人次

事實上，差勁的經濟數據不一定是壞事，這往往意味會有強力的寬鬆措施出台。只是歐元兌美元已大幅貶值多時，這本身就是一個重大寬鬆措施，同時歐洲央行又剛宣布減息，並且重啟每月200億歐元的資產購買計劃，但還是無法阻止德國PMI走向深度衰退。一旦QE也無法刺激經濟，屆時還可以怎麼辦？這個才是大問題，尤其當前歐美股市都處於歷史高位，已頗充分反映寬鬆措施。

臨近十一黃金周，內地旅遊人次料會有理想增長。攜程上月底發布的《2019國慶旅遊趨勢預測報告》顯示，今年國慶假期全國共接待國內遊客預計將達到8億人次。31%的遊客選擇了4至6天的行程，超過40%的遊客選擇7天以上的行程。如此強大的機票、酒店需求，對於網上旅行代理平台（OTA）自然是好消息。

同程藝龍營運狀况理想

現時內地最大的OTA是途牛和攜程，兩者分別佔約20％，而同程藝龍（0780）則佔約10％。集團上市後營運狀况理想，今年上半年營業收入33.74億元（人民幣．下同），同比增長69%；實現歸母淨利潤2.97億元，同比下滑54.35%，毛利率為68.6%，較去年同期小幅下滑。但經調整純利則按年增長60%至3.46億元。各項營運指標理想。平均月活躍用戶為1.9億人，較2018年增長18.8%；平台總交易額為77.2億元，較2018年增長33.3%；平均月付費用戶數目為2540萬人，比2018年增長45.1%。

整體來看，同程藝龍背靠騰訊獲得流量，又成功將之貨幣化，今年加強在3、4線城市下沉策略，未來數年增長前景理想。8月隨大市見底後反覆回升，可留意。

[張兆聰 還看今朝]