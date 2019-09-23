內地手機遊戲開發商FriendTimes（6820）宣布將於明日起招股，定價每股1.52元至1.96元，發售3.3億股。以中位價計算，料可集資約5.2億元，其中國際配售佔90%，香港發售佔10%。每手2000股，入場費3959.5元。國泰君安融資公司為獨家保薦人。

FriendTimes（內地稱玩友時代）由2010年創立，為一間女性向手機遊戲開發商、發行商及運營商，現時公司盈利主要來自三款自主研發的古風手遊《熹妃傳》、《熹妃Q傳》及《宮廷計手游》，去年三款遊戲收益總計錄得3.85億元人民幣（下同）。各款遊戲均提供免費下載，但玩家需消費以購買虛擬道具。

招股書顯示，FriendTimes近年增長迅速，截至去年12月31日，公司全年溢利按年升1.85倍至3.37億元人民幣，毛利按年升1.1倍至9.18億元。公司毛利率維持於62%，主要開支為銷售及營銷開支，去年佔收益約三成。

本次公開集資額預計將有35%用於撥付廣告、營銷及推廣活動；30%用於提升遊戲組合，研發核心技術；15%加強知識產權組合；10%用於策略性收購；10%用於營運資金。

記者：馬迪帆

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