香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，9月示威活動持續，尤其是活動於商場及旺區舉行，零售商就會暫停營業，活動過後市民購物心態需時回復，對生意影響很大，直言對接下來的「十一黃金周」表現很悲觀，相信與8至9月的跌幅相若，冀地產商可與零售商共渡時艱。

謝邱安儀指出，自己曾目睹一個商場內，雖然是和平唱歌及呼叫口號，原先正在購物的消費者亦會選擇先離開，9月生意依然很困難。另外，有會員提及，前線員工在活動時營業面對很大壓力，甚至是有暴力對待員工，零售商需面對如何平衡生意及成本，挑戰很大。她透露，9月整體生意跌幅與8月相若，以8月為例，中高價消費品跌4至6成，衣服鞋履跌2至3成，旅遊區生意跌幅更嚴重。

謝邱安儀提到，近日傳媒曾報道有大型商場主動向租戶減租，不過協會未有個別減租相關資料，據了解個別業主，尤其是街舖亦有提供減租措施，減幅由逾10%至30%不等。她形容，行業正面對「呢幾十年未見過咁大嘅浪」，呼籲其他地產商可幫助零售商渡過難關，按照生意跌幅調整租金，坦言未來生意情況仍視乎香港政治局勢。

人手方面，謝邱安儀表示，得知有零售商如化妝品公司採取無薪假的措施減低成本，希望可過渡是次的艱難時間。

香港網店平台SHOPLINE與香港零售管理協會合作，舉辦優質網店比賽，謝邱安儀指出，傳統零售商亦希望接觸網絡層面的客人，尋找下一步出路。

記者：蕭嘉聰

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