政府統計處公布，第二季香港國際收支平衡情況。第二季國際收支盈餘為283億元（相對本地生產總值的比率為4.1%），而第一季則為330億元的盈餘（相對本地生產總值的比率為4.6%），按季減少14%或47億元。儲備資產相應地於年第二季增加283億元。

期內，經常賬戶錄得378億元盈餘（相對本地生產總值的比率為5.4%），反映香港繼續儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產（例如股本證券或債務證券）。去年同期為154億元盈餘，即按年升1.45倍。第二季盈餘增加主要是由於貨物貿易赤字減少、初次收入淨流入增加和服務貿易盈餘增加。

貨物貿易赤字方面，第二季按年比較，由去年的892億元減少至今年的720億元；服務貿易盈餘由534億元輕微增加至539億元。

金融賬戶方面，第二季屬非儲備性質的金融資產錄得381億元的整體淨流出，而二零一九年第一季則錄得282億元的整體淨流入。今年第二季錄得整體淨流出，是由於其他投資淨流出和證券投資淨流出，而直接投資淨流入和金融衍生工具現金結算所引致的淨流入則抵銷了部分的整體淨流出。

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