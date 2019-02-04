周末中美貿易談判未有實質利好，恒指六連跌，創近一年來最長連跌，六日累跌1130點，失守20天線(26417點)，見近三周低。恒指今早高開27點後，最多曾跌249點，收市仍跌213點或0.81%，報26222點，成交金額652億元；國指跌87點或0.85%，報10287點。

信置（0083）升0.87%，收報11.66元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；瑞聲（2018）跌5.9%，收報43.1元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.83%，收報59.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

雖然中美兩國代表均稱談判「富有成效」、「建設性」，不過，今早人民幣貶值，有交易員指，主要是受到中美貿易談判未有實質性利好影響。

貿易相關股下跌，瑞聲跌5.9%，另一手機設備股舜宇（2382）亦跌4.76%，收報114元；申洲國際（2313）跌0.96%，收報103元；萬洲（0288）跌0.98%，收報7.04元；創科實業（0669）則逆市升升0.19%，收報54.1元。

近日有消息指港府擬引用《收回土地條例》收回私人土地興建公屋，地產股下跌。恒地（0012）跌1.7%，收報37.5元；新地（0016）跌0.79%，收報113.6元；新世界發展（0017）跌0.6%，收報10.02元；長實集團（1113）跌0.64%，收報54.1元。

周末再有反修例示威，港鐵（0066）跌0.98%，收報45.5元。預期十一來港內地旅客減少，商場股下跌，領展（0823）跌0.68%，收報87.15元、九龍倉置業（1997）跌1.86%，收報42.25元。濠賭股亦下，金沙中國（1928）跌1.21%，收報36.7元；銀娛（0027）跌1.86%，收報50.05元。

《華爾街日報》報道，沙特油田全面修復可能需要「很多個月」，而非該國承諾的10周。油價向上，石油股隨大市向下，中海油（0883）跌1.27%，收報12.42元；中石油（0857）跌0.72%，收報4.13元；中石化（0386）跌0.84%，收報4.74元。

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