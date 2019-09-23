根據《澳門新聞社，Macau News Agency》英文版及《GGR Asia》報道指，澳門博彩監察協調局將於今日執行一項新指示，限制博彩企業甚至中介人，在境內外進行任何博彩活動或營運相關的資訊的轉移予第三方，當中包括客人個人資料。有關指示將於9月23日起生效，指示所涵蓋的資訊，包括及不限於個人資料、國藉、所屬職業或博彩人客、其代表及隨員進出賭場時間、下注金額、信貸狀況、贏額、買碼贖碼甚至角子機券。

該等報道指，有關指示容許，除非得相關利益方同意，或符合個人資料保護條例者可獲豁免，但是事先須取得博監局同意。博彩企業及其他營運商亦需要給予必要的解釋，例如說明轉移資訊性質、誰人接收資訊、資訊是否轉移到澳門以外及具體目的。博監局有權要求博彩企業任何澄清或文件，去進行偶然或一般認可程序。博彩企業及中介人有責任將客人資訊保密及採取必要的步驟防止披露該等保密訊息。無論博彩公司獲豁免或失去牌照，均有責任維護資訊的保密性。

《澳門新聞社》引述當地法律界人士表示，博監局此舉，在面對新賭牌競逐時，令外間引起疑問，會否構成不公平競爭，或將包括美資若干外資利益排除。不過，博監局在回覆該社查詢時，確定客人資訊轉移需事先取得其批准，但是否認新的規則打破運作常規的說法，亦非完全禁止客人資訊轉移，而是依澳門法規行事。

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