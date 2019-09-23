據《路透社》報道，香港航空公司代表協會（BAR）召集70多間往返香港的航空公司，於本月初向政府發信要求相關當局推出紓困措施，暫時減輕航機著陸費、停泊費、租金及其他營運費用。惟機管局和運輸及房屋局暫時未有回應。

報道又指，航空公司作出聯署的原因是因為反修例風波所導致旅客需求急劇下降，使航空公司經營困難。身兼國泰航空（0293）航空顧客及商務總裁及BAR主席的林紹波在信中表示，「由於客運數量下降，許多航空公司已無法盈利，同時減少了往返香港的服務。」

而作為本港最大的航空公司，國泰發聲明指，支持BAR促請香港政府考慮制訂短期紓困措施，協助航空公司應付行業面對的艱難情況，機場徵收的費用，是航空公司一項重大開支，定必歡迎政府能暫時免收此類費用，讓在香港營運的航空公司維持商業運作，及保持香港機場國際航空樞紐的領先地位。根據國泰去年的財報，機場徵收的著陸費、停泊費、租金及其他營運費用佔公司去年運營成本約16％。

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