本港因反修例引發的一連串示威及衝突至今仍未平息。香港美國商會主席葛理福接受《中新社》訪問時表示，香港在全球仍具有競爭力，國際金融中心的地位絕不會輕易動搖。

葛理福強調，香港美國商會對香港當前的社會情況非常擔心。商會相信言論與集會的自由，並支持合法的示威活動，對發生在香港的暴力事件予以譴責，並希望違法暴力事件能盡快停止。

但他認為，香港作爲中國與亞洲、北美洲和歐洲之間從事商業貿易活動的重要橋樑，暴力示威雖然導致香港社會及經濟出現衰退現象，但前景仍然樂觀。「香港作爲連接中國與世界的橋樑，影響力輻射東亞地區，國際金融中心的地位絕不會輕易動搖。」

對於早前評級機構惠譽及穆迪分別下調本港信用評級及前景展望，葛理福認爲，過往評級機構也曾下調香港的評級，但香港總能蓄勢反彈。他又指，雖然未來本港經濟或有下行危機，惟美國商會大多數會員仍打算在港發展。

對於粵港澳大灣區概念，葛理福看好香港在大灣區發展中的作用，認為本港可將獨有國際標準和法制優勢滲透至大灣區，爲中港及跨國公司提供發展機會。

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