德勤香港新股市場2019年全年可集資最少1800億元。劉志健（左起）、歐振興、及紀文和。(劉焌陶攝)

今年8月本港新股市場淡靜，至9月隨多間公司遞交上市申請，加上大型新股百威亞太（1876）回歸而升溫。德勤今日發布研究結果，料香港新股市場2019年全年可集資最少1800億元，達到預測目標，進入全球集資市場三甲。德勤預計，全年集資額最高或達到2500億元，德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，能否達上限關鍵依然為阿里巴巴會否第四季來港上市。

德勤研究顯示，今年前三季香港新股市場大幅縮水，期內融資錄得約1248億元，按年大幅下降49%，而上市新股數量為98隻，較去年同期亦跌38%。不過隨百威亞太上市，以約350億元集資額計，港交所新股市場集資額排名將超越上交所，排位全球第三，次於紐交所及納斯達克。不過，即使香港今年IPO達至1800億元至2500億元的估計目標，依然會較去年總集資額有13%至37%的明顯下跌。

新股申請數目方面，香港前8個月總計錄得230宗申請，較去年同期下跌15%。其中內地企業上市數目佔總體比例不跌反升，貢獻六成半IPO總集資額，相反本地企業新上市數目佔比錄得下跌。行業方面，因百威亞太重磅上市，暫時最多集資來自零售消費業，其次為醫療保健行業。

歐振興表示，香港新股供應穩固，相信百威亞太可成功上市，若其成功相信亦將為其他新股鋪平道路，吸引更多公司上市。他表示，對最後一季新股市場審慎樂觀，現時已有不少公司上市申請獲審批，而今年集資額最終是否能達到1800億元目標仍要看上市窗口，需要宏觀因素的支持。

他表示，中美貿易戰仍為香港IPO市場的主要影響因素，將密切關注雙方10月高級磋商對市場的影響，料貿戰影響將持續一年甚至更久。他續指，未見到公司有擱置IPO的情況，但知道不少公司都持觀望態度，相信百威亞太上市情況將為其他公司提供啟示。

此前市場有傳阿里顧慮香港社會運動而擱置上市，但德勤研究未有提及反送中運動相關影響。歐表示，8月新股市場淡靜相信主要是受貿易戰及人民幣波動影響。他強調，香港是對外經濟體，主要受宏觀因素影響，此外未見到香港有走資情況。至於反送中運動影響幾何，他則未有評論。

記者：馬迪帆

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