中美兩國雖然表示貿易談判「富有成效」、「建設性」，不過港股、人民幣則未有向好，恒指半日曾跌最多232點，低見26202點，而在岸人民幣亦曾跌穿7.12。恒指跌穿20天線(26416點)，而100天線(27410點)亦將跌穿250天線(27370點)。

恒指半日跌228點或0.86%，報26207點，成交金額368億元；國指跌97點或0.94%，報10277點。

中美談判未有實質利好，手機設備股回吐，舜宇（2382）跌4.76%，收報114元，是跌幅最大的藍籌，而瑞聲（2018）亦跌4.69%，收報43.65元。

6隻藍籌逆市上升，當中信置（0083）升0.87%，收報11.66元，是升幅最大的藍籌，而中移動（0941）升0.77%，收報65.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；友邦（1299）則續跌1.19%，收報74.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

中美談判未有實質利好，貿易股亦向下，申洲國際（2313）跌0.38%，收報103.6元；創科實業（0669）跌0.19%，收報53.9元；萬洲（0288）跌2.11%，收報6.96元。

反修例活動持續，港鐵（0066）跌1.41%，收報45.3元。反修例加上十一訪港內地旅客預期會下降，商場股下跌，領展（0823）跌0.91%，收報86.95元、九龍倉置業（1997）跌2.21%，收報42.1元。不過，濠賭股股價亦未見受惠，金沙中國（1928）跌1.08%，收報36.75元；銀娛（0027）跌1.76%，收報50.1元。

近日有消息指港府擬引用《收回土地條例》收回私人土地興建公屋，地產股下跌。恒地（0012）跌2.1%，收報37.35元；新地（0016）跌0.87%，收報113.5元；新世界發展（0017）跌1.39%，收報9.94元；長實集團（1113）跌1.1%，收報53.85元。

復星旅遊文化（1992）有投資的英國老牌旅行社Thomas Cook向英國高等法院提出了強制清盤的申請，復星旅遊文化半日跌3.7%，報10.16元。

五龍電動車（0729）及五龍動力（0378）公布，指李嘉誠基金會對同時兼任兩間公司主席及執行董事的曹忠提出破產呈請。五龍電動車半日跌18.6%，報0.305元、五龍動力則跌24.6，報0.052元。

港交所（0388）繼續收購倫交所的計劃，半日跌2%，收報225.6元。

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