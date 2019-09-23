中美貿易談判傳利好消息，港股今早高開27點或0.11%，報26463點，成交金額30億元；國指今早高開15點或0.15%，報10390點。

恒生（0011）升1.63%，報174.7元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌1.26%，報4.72元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升0.77%，報65.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；騰訊（0700）跌0.36%，報336.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

貿易相關股走勢各異，申洲國際（2313）升1.06%，報105.1元；創科實業（0669）無升跌，報54元；瑞聲（2018）升1.09%，報46.3元；舜宇（2382）升1%，報120.9元；萬洲（0288）跌0.42%，報7.08元。

周末再有示威，港鐵（0066）封站，商場受影響，留意港鐵、新地（0016）等反修例相關股。港鐵升0.65%，報46.25元，新地升0.6%，報115.2元、領展（0823）跌0.28%，報87.5元。

有網民發起沙田新城市廣場及南昌站V Walk「和你Shop」行動，部分人士進入優品360（2360）分店高叫「福建360」及「福建獨立」口號。優品360指出，考慮到安全問題，有關分店已暫停營業一天，嚴正聲明集團與「福建黑幫」及「黑社會」掛鉤的指控並不屬實。優品360開市報2.07元，跌3.2%。

電動車製造商五龍電動車（0729）及旗下公司五龍動力（0378）發布公告，指李嘉誠基金會對同時兼任兩間公司主席及執行董事的曹忠提出破產呈請。五龍電動車跌25.3%，報0.28元、五龍動力則無升跌，報0.069元。

陷入債務危機的中國賽特（0153）公布，收到新城發展（1030）旗下的新城晉峰投資提交的清盤呈請，集團已按票據條款及條件，向新城悉數償還本金額3200萬美元及利息以及應計違約利息。儘管集團已作出上述還款，但新城仍就共144.2萬美元的額外款項及費用提交清盤呈請。中國賽特開市報0.202元，無升跌，新城發展則升0.6%。

港交所（0388）行政總裁李小加重申，港交所「來得晚了一點」，但會繼續努力，重申兩大市場合併的戰略效應是巨大的，「試了不一定成功，不試一定不成功」。港交所開市跌0.78%，報228.4元。

國泰航空（0293）證實，已向香港民航處及警方報備一共6宗有關航機上的手提氧氣樽被排氣的事件，而相關事件是在起飛前及降落後的例行檢查發現，相關機組人員及乘客安全並沒有受到任何影響。國泰開市無升跌，報10.12元。

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