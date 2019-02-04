【開市焦點】港股ADR跌123點 留意貿易股
文章日期：2019年9月23日 08:48
受中美貿易談判利好消息影響，美股期貨今早向上，港股ADR上周五跟隨美股下跌123點或0.47%，報26312點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.67%，折合報335.33元；匯控（0005）跌0.27%，折合報59.84元；建行（0939）跌0.58%，折合報5.94元。
今日焦點股份可留意：
周末再有示威，港鐵（0066）封站，商場受影響，留意港鐵、新地（0016）等反修例相關股。
有網民發起沙田新城市廣場及南昌站V Walk「和你Shop」行動，部分人士進入優品360（2360）分店高叫「福建360」及「福建獨立」口號。優品360指出，考慮到安全問題，有關分店已暫停營業一天，嚴正聲明集團與「福建黑幫」及「黑社會」掛鉤的指控並不屬實。
電動車製造商五龍電動車（0729）及旗下公司五龍動力（0378）發布公告，指李嘉誠基金會對同時兼任兩間公司主席及執行董事的曹忠提出破產呈請。
陷入債務危機的中國賽特（0153）公布，收到新城發展（1030）旗下的新城晉峰投資提交的清盤呈請，集團已按票據條款及條件，向新城悉數償還本金額3200萬美元及利息以及應計違約利息。但儘管集團已作出上述還款，但新城仍就共144.2萬美元的額外款項及費用提交清盤呈請。
港交所（0388）行政總裁李小加重申，港交所「來得晚了一點」，但會繼續努力，重申兩大市場合併的戰略效應是巨大的，「試了不一定成功，不試一定不成功」。
國泰航空（0293）證實，已向香港民航處及警方報備一共6宗有關航機上的手提氧氣樽被排氣的事件，而相關事件是在起飛前及降落後的例行檢查發現，相關機組人員及乘客安全並沒有受到任何影響。
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