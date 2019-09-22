香港物流業受貿易戰壓力，出口量持續下跌，財政司長陳茂波上周於香港科學園參加「物流高峰會2019」，今日他再發表網誌，評論科技對物流的作用以及其他政府措施。他表示，雖然外圍宏觀形勢變化難以掌控，但香港可透過創新及善用科技，進一步提升商務、物流及貨運業的營運效率，以長遠保持作為國際航運貿易中心的優勢。

他表示，本港出口6月及7月分別錄得9%及5.7%跌幅，顯示持續9個月的出口跌幅正在惡化；進出口貿易及批發行業的失業率亦自年初1.9%的低位上升至最新的2.4%，顯示情況影響從業員生計。他續指，上周物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）舉辦的峰會，就是探討如何利用創新科技，提升物流業競爭力。

LSCM為政府於2006年撥款所成立的機構，目的為研發促進物流及供應鏈相關行業發展的各種技術。陳茂波表示，近年LSCM有不少研究成果，包括以新技術提供無縫清關的「跨境一鎖計劃」、「香港－珠海貿易便利電子平台」、為中小微企提供爭議解決辦法的eBRAM平台（電子商務相關仲裁及調解平台）等。

他又表示，除以科技加強物流業外，政府亦將會做好其他硬件配套，其中包括將於香港國際機場貨運區建造高端物流中心，料可於2023年落成並投入運作。此外，政府亦正研究重建香港國際機場的空郵中心，引入先進設備；以及推進機場第三跑道系統計劃，預計落成後機場每年將可處理最高超過900萬公噸的貨運量。