受到中美貿易戰影響，近月本港出口數據疲弱，不過周五美國貿易代表辦公室宣布豁免437項中國進口貨品關稅。商務及經濟發展局局長邱騰華在美國出席「邁向亞洲 首選香港」論壇時接受傳媒訪問，被問到美國上述舉動能否帶動本港出口反彈，「微調未能釋除中美貿易戰的（對香港）傷害」，去年第三季起本港受到中美貿易摩擦影響，經濟增長放緩，除非有逆轉性的事件，否則本港經濟增長仍會保持在低水平。

邱騰華表示，中美關係由去年3月起走向負面，關稅仿如刀槍傷及對方，現時情況如「行一步，退半步」，要考慮整體走向及實質措施，例如中美雙方達成全面及廣泛共識，放棄互相傷害的關稅，才能解決問題，直言細微調整未能䆁除中美貿易戰對本港的傷害。

對於國際評級機構下調本港展望，邱騰華表示，商用評級主要用於反映借貸成本、投資意欲等商業行為，理解評級機構的想法，「可能在商言商，有所顧忌」，但強調法治、透明經濟環境及一國兩際等香基礎未有改變。

今日貿發局論壇會場外有10多人舉起橫額、呼叫口號，活動舉行期間亦有示威者大叫「光復香港」。對於有示威者認為，政府不應在社會動盪期間，仍四處外出舉行招商活動，邱騰華表示，促進經貿活動是政府工作，「（政府）由民生到經濟，自身到對外都必須做，除非有人想（政府）停擺」。他又提到，醫護人員對香港事件反映意見時，亦不會放棄醫護工作。他表示，經貿活動為經濟重要組成部分，現時應做更加多招商活動，加深外界對香港的了解。

美國國會頗大機會通過香港民主法案，問及議案通過會否影響香港獨立關稅地區，邱騰華重申，獨立關稅地位並非由其他國家拖予，而基本法說明，本港可以獨立關稅區直接參與世界經貿組織，直言：「香港獨立關稅地位受制於或受惠於其他國家的理論是不正確」，強調不要混憲制權利及貶低香港自己。

他提到，美國審議有關香港的法案是基於政治考慮，「對方特別著重人權、自由是無可厚非」，由美國自己決定，是否作出合理、符合雙邊利益的政策。