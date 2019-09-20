重磅新股啤酒生產商百威亞太（1876）自本周三開始招股，今日已經是孖展認購的最後一日。統計本港6間券商數據，百威最終錄得不少於15.656億認購額。有個別券商今日孖展認購錄得大幅上升，亦有券商表示出現「抽飛」情況。市場人士表示，料百威本次上市無憂，但受市況影響，見到投資者反應並不熱情。

截至今日，本地券商中耀才借出4.5億元，總體未見明顯上升；輝立借出4.3億元，以今日認購最多為3.7億元。時富借出4.15億元，富途借出2.466億元，一通借出2400萬元。第一上海則對本報表示，了解到出現散戶「抽飛」情況，不便公布今日數字。百威本次公開發售香港發售佔5%，若不計發售調整權，預計此方面集資18.45億元，現時已知的孖展總額15.656億已佔85%。

耀才行政總裁許繹彬表示，受近期市況影響，投資者無甚信心，因此百威認購成績算是較差。他表示大市成交不足，新股亦無法受惠。一通行政總裁宓光輝同樣表示，市場氣氛對百威新股認購影響大。不過他認為市況未必延續，國慶前或許出現轉機，此外若國企按照中央指令大舉進軍香港，料到時地產股及旅遊股可受惠。

記者：馬迪帆