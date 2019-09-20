國泰航空（0293）證實，已向香港民航處及警方報備一共6宗有關航機上的手提氧氣樽被排氣的事件，而相關事件是在起飛前及降落後的例行檢查發現，相關機組人員及乘客安全並沒有受到任何影響。

在6宗事件中，最近期發生的是於本周一（16日）由香港往大阪的CX502航班，國泰機艙服務員在例行檢查中不小心導致手提氧氣樽氧氣泄漏，公司稱為謹慎起見，已經向香港民航處和警方報備。公司表示，會嚴正處理有關事件及進行內部調查，調查小組亦和所有相關的單位及人士跟進此事，而所有曾執勤上述涉事航班的機艙服務員，在協助調查期間已暫停飛行職務，一經證實完全無關的機艙服務員已恢復其職務，惟仍有員工仍繼續協助調查。

國泰安全及營運風險管理總理賀雲揚表示，保持安全運作是公司的首要任務，最近亦進一步提升保安措施，除起飛前之外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查，同時已向機艙服務員及其他同事清晰表示，須確保公司時刻維持最高的安全標準，而有關安全的事宜不容任何妥協。

當中所涉航班包括：9月16日CX502（香港至大阪）、9月4日KA221（峴港至香港）、9月1日 KA459（高雄至香港） 、8月30日 KA459（峇里至香港）、8月18日CX826（香港至多倫多）、8月17日 CX826（香港至多倫多）

記者：葉子晴