港交所上市委員會發公告，譴責中國環保能源（0986）前執行董事項亮，違反於2017年7月31日訂立的和解協議。並聲明，聯交所認為，項亮不適合出任聯交所上市或將上市發行人的董事。

根據該和解協議，項亮接受上市委員會作出的指令，同意於有關和解協議的新聞稿刊發後90日內，完成有關《上市規則》合規事宜及董事職責的24小時培訓。

委員會指，項亮於2018年12月6日透過律師向上市部表示不會完成培訓。儘管可能會受進一步紀律行動，項亮仍拒絕完成培訓，且並未提供任何合理理由。其後項亮沒有回覆聯交所的信函或向聯交所提交任何書面資料，亦缺席聆訊。上市委員會考慮過上市部的書面及口頭陳述後，裁定項亮違反和解協議及上市委員會指令。

上市委員會認同上市部的陳述，裁定項亮在未有任何合理理由下拒絕培訓，是公然漠視上市委員會指令及和解協議，證明項亮不具備上市發行人董事履行職責所需的品格或操守，違反上市規則的合適性規定，因此認為，其不適合出任聯交所上市或將上市發行人的董事。

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