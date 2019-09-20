話說港交所（0388）行政總裁李小加對於港交所和倫交所合併的計劃，比喻為「羅密歐與茱麗葉」，這當然是一個非常不好的比喻，皆因羅密歐所屬的Montague家族，和朱麗葉所屬Capulet家族，是世仇，這正是這段愛情之所以失敗，最後以自殺告終的理由。我相信以李小加的文學修養，應該沒看過《羅密歐與朱麗葉》這套莎劇。如果要我下比喻，港交所對倫交所頂多像羅密歐對Rosaline的單戀，後來因為單戀不遂，才改而求其次，轉而去溝未成年少女茱麗葉，可能是貪14歲的未成年少女易呃吧！

《羅密歐與朱麗葉》比喻不吉利

Rosaline這名字在莎翁筆下，出現過3次，還有兩次是在《徒愛一場》和《皆大歡喜》，每次都是以索女、上菜的形象現身，用來比喻倫交所，我想也更為適合。此外，羅密歐還有兩個朋友，分別是Benvolio和Mercutio，好比《精裝追女仔》和《最佳損友》中的陳百祥和成奎安，也好比同是中國交易所的上交所和深交所。

我作為投資者，總之，港交所最輝煌的時期，正是李小加就任之前，而李小加在2010年1月上任以來，都沒有做過什麼好戲，牛市短，熊市長，股票經紀的工作時間愈來愈長，收入愈來愈低，券商執笠不斷，好些吃到嘴邊的大企業都到別的地方上市了，基金跑光了，只剩下搵快錢的對冲基金，大價股比細價股更加老千，細價股頻頻被DQ，散戶血本無歸。

莫非當局的心力，就只放在收購倫交所這些提出來都笑死人的項目上嗎？

[周顯 投資二三事]