富時羅素、標普道瓊斯指數收市後將A股納入因子擴大，外資通過陸股通淨買入148.6億元人民幣A股，創下2018年11月以來最高。港股今日成交亦大增33.7%，是9月6日998億元後最多。而恒指則未有跌穿昨日低位26372點。

恒指今早高開63點後，最多曾升95點，低位則跌58點，低見26410點，上下波幅153點，收市報26435點，跌33點或0.13%，成交金額943億元；國指跌9點或0.09%，報10375點。

中電（0002）升2.57%，收報81.9元，是升幅最大的藍籌，遭大股東沽貨的申洲國際（2313）跌3.88%，收報104元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.5%，收報60元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；友邦（1299）跌1.37%，收報75.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

手機設備股獲利回吐，瑞聲（2018）跌2.55%，收報45.8元；舜宇（2382）跌0.42%，收報119.7元。瑞聲曾升最多1.3%，高見47.65元，創近1個月新高後；而受到華為發布新手機刺激，舜宇曾大升4.9%，高見126.1元，創52周高。

內地降1年期LPR，內銀股走勢各異，工行（1398）升0.96%，收報5.28元；建行（0939）升0.17%，收報5.97元；交行（3328）跌0.38%，收報5.22元；中行（3988）無升跌，收報3.11元。

5年期LPR不變，市場分析認為，表明房地產政策延續收緊態勢。內房仍個別發展，潤地（1109）升1.06%，收報33.3元；碧桂園（2007）升0.2%，收報10.14元；中海外（0688）無升跌，收報25.2元。

樂遊科技（1089）公布，目前正與多名獨立潛在投資者就可能交易進行初步討論，其可能採取之形式為可能收購由控股股東之一，郁國祥的持股，或可能收購集團業務之主要部分。公司已委任美馳亞洲作為其財務顧問。樂遊科技收市跌3.1%，報2.47元。

港鐵（0066）主席歐陽伯權預計，反修例活動導致財產損失在3000萬至4000萬元之間。又表示港鐵「無防暴裝備，無地鐵防暴隊，只有一樣，就系關閘」，長遠或需成立港鐵自己的保安隊伍。港鐵收市升0.33%，收報45.95元。

白宮經濟顧問庫德洛形容，中美貿易談判「談比不談好，談判正在推進」。他又指，美國總統特朗普是一個「非常強硬的談判對手」，但他認為，中美兩國貿易代表會面之際，雙方情緒「略微軟化」。貿易股下跌，申洲國際（2313）跌3.88%，收報104元、創科實業（0669）跌0.64%，收報54元、萬洲（0288）跌1.11%，收報7.11元。

路透報道，有知情人士指平保（2318）旗下金融科技獨角獸公司金融壹賬通正籌備今年11月中於美國紐交所上市。據悉，平安保險為取得更高估值，曾在數月前放棄香港，轉為赴紐約上市。平保收市跌0.59%，收報92.1元，港交所（0388）無升跌，收報230.2元。

恒指過去5個交易日累跌3.35%或917點，本周表現最佳的是瑞聲，累升11.8%，其後為中海油（0883）、舜宇，分別升5.7%及0.25%。而表現最差的是吉利（0175），累跌7.7%，其後為申洲、創科，分別跌7.6%及7.2%。

國指過去5個交易日累跌2.92%或312點，表現最佳的是海油，其後為新奧能源（2688）及國藥控股（1099）分別累升2.9%及2.4%。表現最差的是吉利，其後為申洲及中國太保（2601），太保累跌6.6%。

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