恒指中午升8點，收報26477點，成交金額400億元。美股表現缺乏方向，亞洲股市普遍靠穩，日股較強。港股近日炒作的手機設備股衝高回順，芯片股暫時仍強勢，華虹半導體（1347）突破頸線向上升4.51%，醫藥股中石藥（1093）表現較好，體育用品股在國策支持下未能破頂，啤酒股也動力減弱，內需股似乎繼醫藥股後步入整固期。今早第二次公布市場報價利LPR，結果再次下調5點子至4.2厘，唯市場反應不大，內銀沒有跌，內房也未見受到刺激而向上。

新地（0016）旗下匯壐III以「時光倒流價」，即兩年前價格開售，首批推出352伙迅速沽清，並且更出現兩組大手客各斥資近2億元掃貨。此前市場推售的新盤多以上車盤為主，需強強勁故指標作用反而有限，但匯壐作為中高價樓盤，以往都有比較多投資需求，投資者會否擔心香港前景而卻步才是重點。現在看來，反應在低價招來下相當理想，市場承接力依然頗強，對於本地地產股會是一支強心針。

相對於地產股仍有剛性需求，本地零售股仍未看到曙光。例如莎莎（0178）就發盈警，指截至今年8月底止的5個月錄得虧損，營業額按年下跌約15%至約30億元，其中港澳市場跌17%，9月上旬亦未有改善迹象。利福（1212）亦指情況逐月惡化，7月比6月差，8月情況就更差。

零售股每次受到衝擊，由於租金不會在短時間內下降，在營運槓桿效應下，盈利往往會大幅倒退甚至見紅。但很多零售股股價已回到09年上半年水平，估值也作了頗充份的反映，而以8月份如此密集的示威衝突，往後更差的可能性反而減少，按月情況會轉趨平穩，零售股有機會出現初步支持。走勢上，利福在幾次下試8元均成功穩守，有機會築底後反彈。

張兆聰

明報首席評論員

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