中美重啟談判，市場關注進展，而另一方面，中國如期下調一年期貸款市場報價利率（LPR），港股於118點之內窄幅波動，高開63點後，最多曾升95點，而低位則跌22點。恒指半日收市升8點或0.03%，報26477點，成交金額400億元；國指跌2點或0.02%，報10383點。

石藥（1093）升2.07%，收報15.78元，是升幅最大的藍籌，而遭股東減持的申洲國際（2313）跌3.88%，收報104元，是跌幅最大的藍籌。金融股個別發展，匯控（0005）升0.84%，收報60.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；友邦（1299）跌1.37%，收報75.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

內地降1年期LPR，內銀股向上，工行（1398）升0.76%，收報5.27元；建行（0939）升0.34%，收報5.98元；交行（3328）升0.76%，收報5.28元；中行（3988）無升跌，收報3.11元。不過，內險股則下跌，平保（2318）跌0.59%，收報92.1元；中人壽（2628）跌0.21%，收報18.86元。

5年期LPR不變，市場分析認為，表明房地產政策延續收緊態勢。不過，內房仍上升，潤地（1109）升1.21%，收報33.35元；碧桂園（2007）升0.4%，收報10.16元；中海外（0688）跌0.2%，收報25.15元。

連日炒作的手機設備股半日先升後跌，瑞聲（2018）曾升最多1.3%，高見47.65元，創近1個月新高後，收市倒跌2.66%，收報45.75元；而受到華為發布新手機刺激，舜宇（2382）早曾大升4.9%，高見126.1元，創52周高，不過收市倒跌0.08%，收報120.1元。

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