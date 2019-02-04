中美貿易談判重啟，港股今早高開63點或0.25%，報26532點，成交金額46億元；國指今早高開23點或0.24%，報10409點。

恒安（1044）升1.83%，報52.95元，是升幅最大的藍籌，而連日回購的騰訊（0700）升0.71%，報340.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點。騰訊昨日以3730萬港回購110,000股股票。

申洲國際（2313）股東減持，開市跌4.81%，報103元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點，今早3170萬股交叉盤成交，該股開市成交已達32.4億元。申洲國際控股股東擬減持3170萬股股份，每股作價102元，其中，協榮將出售2798萬股，而富高出售372萬股，完成後協榮仍將持有申洲約44.76%，而富高將擁有約5.04%。

聯通（0762）公布8月份營運數據，4G淨增長用戶506.2萬戶，增速較7月的379.3萬戶，增加126.9萬戶或33.46%；4G用戶累計達2.48億戶。聯通開市升1.21%，報8.38元

倫交所集團行政總裁重申，計劃完成與數據提供商路孚特(Refinitiv)的合併。港交所（0388）開市跌0.09%，報230元

重慶農村商業銀行（3618）計劃以每股7.36元人民幣發行13.57億股A股，集資約99.9億元人民幣。重農行開市報4.25元，升0.71%。

中國國務院印發交通強國建設綱要，目標到2035年基本形成現代化綜合交通體系；到本世紀中葉，基礎設施規模質量、技術裝備、科技創新能力、智能化與綠色化水平位居世界前列。吉利（0175）升0.45%，報13.28元、中國中車（1766）升1.4%，報5.73元，中國鐵塔（0788）升0.5%，報1.88元。

華為發布新手機Mate 30系列，舜宇（2382）升1.33%，報121.8元。另一手機股瑞聲（2018）再升1.38%，報47.65元。