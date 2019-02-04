【開市焦點】港股ADR微升5點 留意港交所、申洲
文章日期：2019年9月20日 08:44
中美貿易談判重啟，市場關注談判氣氛，美股道指先升過百點後倒跌，港股ADR只微升5點或0.02%，收報26473點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.12%，折合報337.98元；匯控（0005）升0.29%，折合報59.87元；建行（0939）跌0.34%，折合報5.94元。
今日焦點股份可留意：
聯通（0762）公布8月份營運數據，4G淨增長用戶506.2萬戶，增速較7月的379.3萬戶，增加126.9萬戶或33.46%；4G用戶累計達2.48億戶。
倫交所集團行政總裁重申，計劃完成與數據提供商路孚特(Refinitiv)的合併。留意港交所（0388）。
騰訊（0700）昨日以3730萬港回購110,000股股票。
申洲國際（2313）控股股東擬減持3170萬股股份，每股作價102元，其中，協榮將出售2798萬股，而富高出售372萬股，完成後協榮仍將持有申洲約44.76%，而富高將擁有約5.04%。
重慶農村商業銀行（3618）計劃以每股7.36元人民幣發行13.57億股A股，集資約99.9億元人民幣。
中國國務院印發交通強國建設綱要，目標到2035年基本形成現代化綜合交通體系；到本世紀中葉，基礎設施規模質量、技術裝備、科技創新能力、智能化與綠色化水平位居世界前列。留意列車、智能網聯汽車股。
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