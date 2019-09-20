中美貿易談判代表重啟談判，美股道指早段曾升125點，不過白宮經濟顧問庫德洛稱雙方情緒「略微軟化」「談比不談好，談判正在推進」，以及有報道引述一位美國官員威脅要對中國商品徵收更高的關稅，道指由升轉跌最多82點。投資者繼續關注中美談判前景。另外，美國首次申請失業救濟的新增人數低於預期，並維持在歷史最低水平，提供了勞動力市場持續穩固的最新證據。

道瓊斯工業平均指數收跌52點，跌幅0.2%，報27094點。標普500指數收漲0.06點，升幅0.01%，報3006點。納斯達克綜合指數收漲5點，或0.07%，報8182點。

家得寶跌2.56%，報133.3美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低23點，而微軟升1.8%，報141.07元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報220.96元，跌0.81%，谷歌母公司Alphabet收市報1238.75元，升0.49%，亞馬遜收市報1821.5元，升0.22%，Facebook收市報190.14元，升1.06%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報391點。德國DAX指數收漲0.55%，報12457點；法國CAC 40指數漲0.69%，報5659點；英國富時100指數收漲0.58%，報7356點。