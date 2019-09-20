恒指昨日跌285點，收報26,468點，成交金額705億元。聯儲局一如預期減息四分之一厘，但委員會內部意見分歧，市場認為今年再減息可能性不大，屬鷹派減息。但美股先跌後升表現不差，亞洲股市亦多數靠穩，日股更曾升1%，A股尾市亦拉升，唯獨港股沽壓沉重。強勢股仍是手機設備及芯片股，與蘋果及華為相繼推出新手機有關，炒作會有時限性。現市况飄忽波動，宜選好對象候低吸納炒波幅，中教控股（0839）可留意。

聯儲局年內第2次減息，聯邦基金利率降至1.75厘至2厘。因應近期流動性緊張，當局將超額準備金率下調30點子至1.80％，減幅較大。雖然沒有如分析般擴大資產負債表，但鮑威爾也提到「擴大資產負債表規模的時間有可能比預期的更早」，為日後再度出手埋下伏線。當局對經濟形容的字眼變化不大，令市場意外的是局內意見分歧。兩名委員反對減息，一名支持減息50點子，投票結果是7：3。市場認為是鷹派加息，主因是點陣圖中值顯示今年不再減息，但根據彭博統計數字，今年餘下兩次議息會議，進一步減息的機會達到63.7％。這或許是美股先跌後升的原因。

港股此前兩周反彈勢頭相當強，政府撤回送中條例草案當日抽升千點，之後就反覆向上，並且輕易突破雙底頸線。但本周在完全沒有特別消息下又反覆向下，較高位又已回落達1000點。中港強勢股均以手機設備、計算機等硬件科技股為主。手機設備股受惠於iPhone 11預售理想及華為即將推出新機而炒高，舜宇（2382）及瑞聲（2018）每別漲2.8%及5.8%。半導體股表現不錯，中芯（0981）一直強勢向上，昨日跌幅小於大市，二線的華虹半導體（1347）則漲3％%，但已升至接近雙底頸線阻力位，現水平風險較大。

市况波幅大增 合低買高沽

現市况升跌無常，唯一確定就是波動性明顯大增，策略上只能選好對象，低買高沽，對象可考慮教育股。教育股此前受到政策風險影響而大瀉，有政協官員發言稱應該收緊教育股的VIE架構，但市場很快就平靜下來，事關該言論屬個人意見而非政策，被錯殺的股份都紛紛反彈。當中高等教育股中教控股（0839）繼續積極擴張，7月宣布斥資10.1億元人民幣收購位於重慶的四川外國語大學重慶南方翻譯學院，摩通指該院校仍可容納多42%的學生，同時可將學費增至每名學生1.5萬至1.6萬元人民幣。此外，重慶是全球人口最密集城市之一，但卻缺乏優質高等教育資源，中教進入新市場的發展潛力巨大。

中教拓重慶市場潛力大

9月初就公布與廣東省肇慶市肇慶新區政府簽約，計劃建設一個新的大學校園，作為旗下廣州大學松田學院的新校區。根據協定，位於粵港澳大灣區的肇慶新區將供給集團1500畝土地，用於建設預期可容納30,000名學生的大學校園。中教控股增長前景清晰，但估值比較高介乎25倍至30倍，格局是盈利前景支撐股價，但估值則限制升幅，形成上落市格局，大致在10.5元至12.5元水平上落，現價約10.8元開始接近支持位。

[張兆聰 還看今朝]