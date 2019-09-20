港股的強度比預期差，昨天繼續調整，恒指下試20天線，不能上演如年初一樣強勁升浪。不過，暫時毋須過分悲觀，大市回落未必要下試今年低位或再見新低。8月中低位回升，由低殘股領軍，若然大市再度尋底，相信會首當其衝被拋售，但到目前回吐幅度溫和，炒低殘的格局未完場，形勢並未太差，短期進入波幅上落階段。

恒指昨高開66點見全日高位向下，午後跌至26,385點喘定反彈，惟向上受制26,500點再試低位，尾市回升，收報26,468點，跌285點或1.07%；國指跌0.89%。大市成交依然淡靜，只有706億元，低於60天平均近一成。恒指連續3日收低50天線下，不過，國指、恒生綜合中型股、小型股指數仍處於50天線之上。

大部分行業跌幅小於1%

據《明報》港股數據庫，升跌比率27比73，跌逾3%佔下跌股份不足半成；陽燭對陰燭為26比74，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不大，少數行業的沽壓較明顯。本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成下跌，當中大部分跌幅小於約1%，與恒指相若偏軟。

汽車相關跌近2%表現最差，其次原材料、本地零售服務跌約1.5%。汽車股受壓，沽壓集中於強勢的東風（0489）、華晨（1114），相反低殘反彈的吉利（0175）持續調整，跌幅相當溫和。

低殘股特步昆能買盤積極

至於上升行業，科技器材升1.44%跑贏一眾行業，但行業只有六成股份上升。強勢的中芯（0981）先升後回，舜宇（2382）、丘鈦（1478）卻向上；低殘大彈股份並非受到市况影響，比亞迪電子（0285）、華虹（1347）、瑞聲（2018）則繼續受到追捧。其他行業低殘股如特步（1368）、昆能（0135），昨天在逆市下買盤保持積極。

瑞聲宜趁高位部分獲利

值得留意的是，吉利、瑞聲與另一藍籌股石藥（1093），都是近1個月由年內低位大幅反彈的藍籌股，至今累升約兩成以上。當中，石藥於月初升上今年高位後出現調整，吉利上周升至7月高位有回吐，瑞聲快逼近7月高位48.6元，要提防踏其後塵，宜趁高位部分獲利。此外，參考率先調整的石藥走勢，該股跌至20天線後轉向橫行，守住14.8元支持，中線向好趨勢未被破壞；吉利調整或試20天線兼前高位約12.7元，守穩亦仍可延續向好趨勢。

[劉思明 數據尋寶]