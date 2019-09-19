據品牌和營銷咨詢公司鉑慧（Prophet）最新發布的「中國品牌相關性指數」中，蘋果公司的排名大跌13位至24位。華為及小米卻升至前10名以內。

總部位於美國的鉑慧，調查了13,500名中國大城市的消費者，對27類250多個品牌的看法，根據創新、實用性、可靠性、與消費者生活的相關性等進行評分。結果顯示，蘋果的排名為24位，較去年跌11位。蘋果在中國最大的本土對手華為，排名由去年的第四進一步升至第二，而小米（1810）則打入前10，排名第7。排名第一的是支付寶。

蘋果在兩年前貿易戰尚未爆發時，仍然排名第5，兩年內急跌19位。而華為及小米在兩年前均排名10以外。今年排名前10當中，有7家為中資，外資只有安卓、英特爾及奧迪。

彭博引述鉑慧駐香港的高級合伙人Jay Milliken表示，對華為產品施加禁令，激發本土消費者對這個品牌的支持度大幅增加，中國消費者將華為的遭遇解讀為攻擊，因而許多購買行為都是出於民族主義的。

前10名的品牌分別是︰