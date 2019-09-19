諾頓羅氏律師事務所(Norton Rose Fulbright)北京合夥人李曉蓓今早與傳媒會面時指出，內地的電訊、媒體及科技（TMT）行業持續吸引鉅額外國資本流入，借此涉足內地龐大的消費市場。她預期，除了傳統的百度、阿里巴巴及騰訊（0700）外，新一批科網股及電商公司，正在崛起，並且預期取得融資後，加快外闖。即使面對中美貿易戰，外國加緊監管，她估計，無阻新崛起的電商及科網公司進軍海外。

李曉蓓稱，內地除了原有的科網龍頭之外，初創公司由成功到上市，需時比過往短，當中瑞幸咖啡在成立短短19個月便成功上市。在內地政策支持及激勵下，她預期有更多初創企業發起，並且使用更多人工智能、虛擬實境、區塊鏈等技術，甚至利用大灣區發展成新一代的科技樞紐，令初創企業發展動力得以持續，甚至會引來更多新投資及併購活動。個別行業如金融科技方面，更有鼓舞性的發展。

在新一浪的發展下，李曉蓓預期，科網界不會讓百度、阿里巴巴及騰訊專美，反而會有更多科網及電商公司，如美團（3690）等完成上市融資後，可以有足夠財務資源在海外併購、成立公司或與人家合伙。無疑中美貿易戰、外國監管收緊會對初創企業外闖構成負面影響，但是無阻該等企業在海外的發展，原因是有關企業需要分散行業及市場發展，同時比過往的管理會有提升及更精細，及比過往更注重盡職審查。

記者：陳偉燊

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