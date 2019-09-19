前年聯交所對創業板股份金利通科技（8256）發出除牌通知，金利通隨後暫停交易，至今停牌已逾一年。聯交所質疑金利通營運能力及可持續性，金利通科技主席洪集懷表示，公司近兩年大數據收入持續增加，正開拓不同市場。他又指控，聯交所以傳統眼光看待公司，不懂IT公司，更不懂大數據。

金利通科技於2002年在創業板上市，公司上市以來17年，有16個財年錄得巨額虧損，由百萬至千萬不等。金利通至去年扭虧為盈，截至今年5月31日，首次錄得溢利307.5萬元。洪集懷表示，公司於10年前著手開發大數據，聯交所的除牌決定適逢公司大數據業務剛有起色，認為對公司及投資者都是打擊。

除牌信函顯示，聯交所認為金利通電訊設備買賣及招聘業務均處於低業務運作水平。洪集懷質疑，有關條例中並無定義何為「低業務運作水平」，而公司之前是聚焦研發，認為亦可算作「運作」的一種。被問及聯交所是否對公司訂下未來盈利目標，他未有正面回答，僅指上市條例中並無相關規定。

他補充，聯交所此前曾要求金利通提供長期合同，但他認為公司不是做出租物業，不應以此為標準評判，指與聯交所「雞同鴨講」，而今年都未有再溝通過。

洪集懷介紹，金利通的大數據業務主要為利用所收集的數據輔助旗下招聘平台金飯碗，收入來源之一為投放廣告。資料顯示，去年金飯碗應用程式分部收入僅佔總收入14%，但貢獻62%業績，即422萬元。而電訊設備銷售服務分部去年則依然錄得虧損40.4萬元。

記者：馬迪帆

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