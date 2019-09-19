太古（A股: 0019、B股:0087）旗下太古可口可樂執行董事（香港及台灣）利偉達表示，該公司聯同八達通及世界綠色組織合作，在10個地方推出膠樽回收機，另明年下半年的無菌生產線建成後，將預期飲品包裝進一步走塑16%，及計劃在年底前在港添置300部添水機及購瓶機，以推動環保、再循環及可持續發展。他又指，近期香港經濟增長放緩，不見得影響公司旗下產品銷路。

利偉達指出，該公司與八達通合作推出的膠樽回收計劃，按每個不品牌飲料的膠樽，可獲0.2元回贈，並由太古可口可樂付款及提供機器，並聯同10個業主合作，找地點去安置回收機。每部機可收最多400個膠樽，並由指定合資格回收商處理。每張八達通卡每天最多可處理50個樽回收。他稱，回收機平貴與否並非最重要，而是讓消費者更了解如何幫助回收，及從中了解更多資訊，幫助實現可持續發展。在推出回收樽同時，該公司計劃在今年底，在香港的港鐵站、行山徑、郊野公園、商場及大學等推出300部添水機，部份更可購買配備射頻識別而可循環再用的水瓶。隨著過去5年在生產方面，已實現走塑25%至35%，將於明年下半年投產的無菌生產線，會進一步幫助飲品包裝走塑16%。

利偉達續稱，太古可口可樂擬在不同領域推動可持續發展，並尋求有效率的方法，改變消費者習慣。至於近期香港經濟表現欠佳，他明言，未見太影響旗下的飲品銷售。

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