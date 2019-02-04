【港股收市】恒指跌285點 手機股逆市升 友邦挫3% 地產股向下
文章日期：2019年9月19日 16:31
美國如期減息，恒指高開66點已為全日高位，午後跌幅擴大，收市前一小時再創日內新低，最多跌382點，低見26372點，跌穿20天線(26377點)，逼近早前雙底頸線(26347點)。
恒指4連跌，收市報26468點，跌285點或1.07%，成交金額705億元，較上日增加59%；國指跌93點或0.89%，報10385點。
市場再炒手機設備股，瑞聲（2018）升5.86%，收報47元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）升2.82%，收報120.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點。
友邦（1299）跌勢未止，午後跌幅擴大，收市跌3.04%，收報76.5元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。一舉跌穿10天(79.24元)、20天(77.7元)、50天(79.18元)及100天線(78.82元)。
美國減息，銀行股下跌。恒生（0011）跌2.44%，收報172元；匯控（0005）跌0.25%，收報59.7元；中銀香港（2388）跌1.64%，收報26.95元。
另一方面，財政司司長表示，政府大決心推出空置稅，政府亦會使用《收回土地條例》收地，地產股普遍下跌。新地（0016）跌0.52%，收報113.7元；新世界發展（0017）跌0.2%，收報10.08元；長實集團（1113）跌1.97%，收報54.75元；信置（0083）跌0.68%，收報11.7元；恒地（0012）則無升跌，收報38元。港鐵（0066）跌1.51%，收報45.8元。
油價回落拖累油股續跌，中海油（0883）跌0.79%，收報12.58元；中石油（0857）跌1.89%，收報4.16元；中石化（0386）跌0.42%，收報4.74元。
騰訊（0700）再有遊戲入選新一批遊戲版號名單，旗下《窪》獲批獲得版號，不過，騰訊仍要跌1.34%，收報338.4元。
壹傳媒（0282）公布，香港蘋果日報及壹週刊訂戶人數已超過84萬，壹傳媒曾升34%，高見0.31元，收市報0.285元升23%。
其他報道：
【股價異動】壹傳媒：蘋果、壹週刊訂戶超過84萬 股價曾升34%