恒指中午下跌332點，收報26421點，成交金額388億元。聯儲局一如預期減息四份之一厘，但委員內意見分歧，市場認為今年再減息可能性機會不大，屬鷹派減息。但美股表現不差，亞洲股市亦多數靠穩，日股更曾升1%，唯獨港股大幅下跌。

港股此前兩周反彈勢頭相當強，政府撤回送中條例草案當日抽升千點，之後更反覆向上，並且輕易突破雙底頸線。但本周在完全沒有特別消息下又反覆向下，較高位又已回落達1000點。現市況失跌無常，唯一確定就是波動性明顯大增，策略上只能選好對象，低買高沽。

論強勢股，中港股市均以手機設備、計算機等硬件科技股為主。手機設備股受惠於Iphone 11預售理想而炒高，舜宇（2382）及瑞聲（2018）分別漲2.05%及5.41%。半導體股表現不錯，中芯（0981）一直強勢向上，今早升0.38%，二線的華虹半導體（1347）亦漲2.08%，但已升至接近雙底頸線阻力位，現水平風險較大。

以低吸高位之選，則可考慮教育股。教育股此前受到政策風險影響而大瀉，但市場很快就平靜下來，錯殺的股份都紛紛反彈。當中高等教育股中教控股（0839）繼續積極擴張，月初就公布與廣東省肇慶市肇慶新區政府簽約，計劃建設一個新的大學校園，作為旗下廣州大學松田學院的新校區。

技術上，中教控股增長前景清晰，但估值比較高介乎25倍至30倍，格局是盈利前景支撐股價，但估值則限制升幅，形成上落市格局，大致在10.5元至12元水平上落，現價10.8元開始接近支持位。

張兆聰

明報首席評論員

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