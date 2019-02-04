【港股午市】港股跌332點 瑞聲再升5.4% 友邦急插2.98%
文章日期：2019年9月19日 12:24
美國如期減息，港股高開66點已為半日高位，其後恒指轉跌，臨近收市跌幅擴大，並以半日最低位收市，恒指半日跌332點或1.24%，報26421點，成交金額388億元；國指跌110點或1.05%，報10367點。
手機設備股延續升勢，瑞聲（2018）升5.41%，收報46.8元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）升2.05%，收報119.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；友邦（1299）股價急插，跌2.98%，收報76.55元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。
美國如期減息，金管局亦跟隨減基本利率，銀行、地產股均下跌。恒生（0011）跌1.87%，收報173元；匯控（0005）跌1.17%，收報59.15元；中銀香港（2388）跌2.19%，收報26.8元。
財政司司長陳茂波表示，當局會積極考察個別農地是否可以用來建公共房屋，有需要時會引用《土地收回條例》收地。本地地產股下跌，恒地（0012）跌0.13%，收報37.95元；新地（0016）跌0.26%，收報114元；新世界發展（0017）跌0.4%，收報10.06元；長實集團（1113）跌1.88%，收報54.8元；信置（0083）跌0.85%，收報11.68元。
沙特承諾本月底前恢復損失的石油產量，以及上周美國原油庫存出乎預期增加，油價持續回落，石油股下跌，中海油（0883）跌1.58%，收報12.48元；中石油（0857）跌2.83%，收報4.12元；中石化（0386）跌0.63%，收報4.73元。
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