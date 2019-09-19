聯儲局一如市場預期減息0.25厘，不過委員對之後減息意見出現分歧。渣打渣打大中華及北亞地區財資市場部投資管理主管劉孟璣認為，議息聲明沒有市場預期般鴿派，但指有需要時可再減息，給予市場信心。

劉孟璣認為，目前聯儲局陷入兩難，一方面貿易戰、環球經濟放緩的風險上升，但局方不希望讓市場有過多的減息期望，未來是否再減息，需要視乎經濟數據。美國對3000億美元中國進口貨品加徵關稅，除非貿易談判有進展，否則對美國經濟影響將會在明年首季開始浮現，若數據加快下滑，聯儲局會繼續減息。

劉孟璣指，聯儲局今年首次減息，是因為環球經濟不穩因素，而作出預防性減息（insurance cut)，市場預期會因此減2次至3次。除非美國經濟數據差，美國才會進入長時間的減息周期。他又認為油價上升並非帶來結構性通脹，改變聯儲局減息策略的影響較微。

至於對香港利率影響，劉孟璣指出，目前本港銀行體系總結餘只有540億元，9月季結即將來臨、市場有大型新股認購，加上社會不穩，銀行希望保留較多資金，因此現時港元拆息應不會跟隨美息下跌。

記者：歐陽偉昉

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