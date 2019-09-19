美國一如預期減息，美股隔晚變幅輕微，道指微升0.13%，港股今早高開66點或0.25%，報26820點，成交金額13億元；國指今早高開32點或0.32%，報10511點。

中信（0267）升1.38%，報10.3元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌0.83%，報29.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.51%，報79.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；匯控（0005）跌0.25%，報59.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

莎莎國際（0178）發盈警，並遭高盛下調目標價14%，由1.80港元降至1.55港元，莎莎開市報1.7元，跌0.58%。

思捷環球（0330）公布，截至去年6月底止全年業績，虧損收窄至21.44億元，每股虧損1.14元，思捷開市報1.46元，升1.3%。

美國減息，銀行股走勢各異，匯控跌0.25%，恒生（0011），無升跌，報176.3元；中銀香港（2388）跌0.55%，報27.25元。

地產股向上，新地（0016）升0.17%，報114.5元；新世界發展（0017）升0.4%，報10.14元；長實集團（1113）升0.54%，報56.15元；恒地（0012）、信置（0083）無升跌。

內銀內險走勢各異，工行（1398）升0.95%，報5.33元；交行（3328）跌0.19%，報5.3元；中行（3988）無升跌，報3.13元；建行（0939）升0.33%，報6.02元。內險股方面，平保（2318）升0.64%，報94.3元；中人壽（2628）升0.42%，報19.14元。

神華（1088）8月煤炭銷量按年跌5.2%，開市升0.98%，報16.56元。

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