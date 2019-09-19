港股牛皮偏軟，市况淡靜，科網股卻受到資金追捧，展現強勢，除了炒電子行業復蘇，雲計算概念亦重新受到關注，可以留意。

恒指昨日高開後最多升100點、高見26,891點回落，尾市最多倒跌59點，收報26,754點，跌36點或0.13%；國指跌0.23%。大市成交僅595億元，觀望氣氛濃厚。據《明報》港股數據庫，升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔少於半成；陽燭對陰燭為46比54，大市缺乏方向，好壞參半，買盤動力稍強。

本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一下跌，除能源業外，全部跌幅小於1%；能源業跌1.62%，主要是油股跟隨油價下跌；不過，日前提到的中海油服（2883）保持強勢，創年內收市新高。緊隨的地產相關、家居用品偏軟，分別跌0.68%、0.42%。

建板高位回落伺機吸納

上升行業中，有兩成半的升幅超過1%，科技器材、軟件服務升2%、3%，各有近九成股份上升，跑贏一眾行業；紡織及服飾、零售及教育、公路鐵路升約1%，各有六七成股份上升。

科網股繼續強勢，上周提到的中芯（0981）、瑞聲（2018）表現對辦，前者屢創今年高位，後者昨天急升，一口氣升抵44元目標；短線支持位上移至10.2元、42元。此外，上周提到受惠炒電子行業復蘇的建滔積層板（1888），回落至7元附近，可以伺機吸納，止蝕位為6.6元。

美團回勇 較平安好醫生值博

至於軟件及互聯網股，金蝶（0268）、金山軟件（3888）明顯擺脫近月調整的趨勢，走勢轉強；市場重新關注雲計算概念，金蝶的業務較為集中清晰，可以看高一線，可待回吐吸納（詳看《技術取勝》）。至近月表現強勁的平安好醫生（1833）及美團（3690），前者整固待變，後者已經回勇，較可取。

事實上，美團經營能力持續改善，繼今年首季經調整EBITDA收益轉正之後，第二季餐飲外賣業務錄得經調整經營溢利。高盛亦看好美團在「餐飲」市場的領導地位，以及把餐飲用戶引導至生活服務平台的成果，將可以推動在線營銷收入增長及外賣的單位經濟效益進一步提升，並支持2019至22年的收入複合年增長超過三成，到2022年的盈利將達320億元人民幣，相比今年料虧損5億人幣。

美團短線望挑戰77元

走勢上，美團上月升至77元上市新高後調整，考驗前高位70元的支持回升，上升動力再度轉強，短線有望挑戰甚至上破77元高位。高盛將美團目標價由85元調高至97.5元，以反映延展的估值，可以作為參考。

[劉思明 數據尋寶]