聯儲局凌晨公布，一如市場預期減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間降至1.75厘至2厘。有份投票的10名成員只有7人投贊成票，一人認為應減息半厘，兩人認為毋須減息。另外，聯儲局成員預測年底前不會再減息，明年亦不會再減。聯儲局的議息聲明對未來減息持開放態度，重申聯邦公開市場委員會（FOMC）在衡量利率未來走勢時，將繼續監測新數據對經濟前景的影響，並將「採取適當措施維持擴張」。

本月議息聲明跟7月內容的主要措辭變動，是聯儲局認為家庭支出「強勁增長」，有別於之前描述「較年初有所加快」。聯儲局亦新增了出口轉弱的描述，且最新判斷認為，商業投資轉弱，而之前認為相關投資「增長疲軟」。

雖然2019年只剩下3個半月，但綜合聯儲局17位成員(包括今年有投票權及沒有投票權)預測的「點陣圖」顯示，成員對今年底前利率走向意見分歧，有7人認為應再減0.25厘，5人認為毋須再減，另外5人認為年底前息率應較減息後高0.25厘。由於聯儲局對年底的息率預測是按中位數計算，即該局預測年底前不會再減息。至於明年，則有8人認為應較現時再減0.25厘，2人認為應不變，6人認為應反加息0.25厘，1人認為應加息0.5厘，按中位數計，同樣預測明年維持息率不變。

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