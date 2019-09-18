ESPRIT母公司思捷環球（0330）公布全年業績，錄得虧損21.44億元（港元·下同），每股虧損1.14元，不派末期息。集團行政總裁Anders Kristiansen表示，近期示威活動所帶來的影響主要為客流量下降，估計跌幅接近40%，更直言跌幅是不正常（abnormal）。但他透露，集團未來短期內未有裁員計劃，又強調仍然非常重視亞洲市場。

對於本地零售前景，集團執行主席柯清輝指，如果社會事件仍沒有解決，未來的零售市況都不樂觀。他續指，以往香港的舖租高昂，相信近日的事件可以令舖租有調整空間，因此當事件靜止後，本港的零售市道將會復原。但他認為，整體來說對ESPRIT的影響較輕微，公司在香港的定位不錯，在歐洲業務亦有很大的發展空間。就集團所公布的業績來看，18/19財年的收入佔比最大來自德國市場，亞太地區僅佔其9.5%。

Anders Kristiansen表示，集團會繼續專注轉型，同時嚴格控制成本，希望在2至2年半時間內錄得盈利。他續稱，未來集團會放較多資源發展其網上商店平台，並推出更多可持續商品，在2021年時，其牛仔布及棉花將轉用可持續材質。

記者：葉子晴

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