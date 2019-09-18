評級機構標普全球評級今日發表報告指，雖然近期香港機場客運量及貨運量均見下跌，以及曾經停運，但維持香港機管局「AA+」信用評級及「穩定」展望，但提到香港社會運動爆發以來，打擊本港旅遊業、經濟及市場信心，考慮到社會運動有延長的可能性，加上鄰近機場基礎設施和效率提高，長遠或會威脅本港機場競爭地位。

今年8月，香港機場的乘客數量按年下降12.4％，飛機升降率下降3.5％，貨運量下滑11.5％，由4月至8月間的總客運量也下降近0.8％，標普指，自6月香港抗議活動開始以來，內地來港客流量下降，機場成為示威者的目標，預計年底前相關數據繼續疲弱。

標普又稱，機管局超過6成收入來自租務、機場廣告以及其他非航空資源，未來1至2年較少更新主要租約，為租金收入提供保障，惟乘客量下降仍不利機場商業活動，估計今個財政年度，機管局EBITDA增長率會按年下降單位數，去年EBITDA（不包括機場建設費）達到124億元。

標普認為，機管局財務關鍵驅動因素仍然是三跑相關的資本支出，由於客流量的減少，機場建設費用或會因而減少，但機管局目前處於淨現金狀態，預計其資本支出和槓桿率將從2020年起逐漸增加，直到2024年。

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