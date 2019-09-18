新世界（0017）今日表示，集團的可持續發展工作獲得國際肯定，國際評選組織全球房地產可持續標準（Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB）近日向新世界頒發可持續發展標準最高的五星級別，新世界更獲選為具多元化業務的東亞上市企業首名。至於全球排名方面，亦從230間獲評級的多元化業務上市企業中奪得第7名。

此外，新世界表示，今年也首度獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數（Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index，DJSI Asia Pacific)，進一步肯定集團在可持續發展工作方面的成績。

新世界執行副主席兼總經理鄭志剛表示，十分高興能夠獲得GRESB的高度評級，以及首度獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數，肯定了集團對可持續建築週期管理及關顧不同持份者的承諾，同時亦印證集團在可持續發展方面的領導地位。

GRESB是一個以投資者為本的評選組織，每年評估全球地產界在可持續發展的表現。現時全球有超過100間機構投資者，包括基金公司及保險機構等參考GRESB的資料來管理投資及制定決策。今年新世界以總分90分的高於全球平均72分水平，從12間分別來自香港和日本的東亞上市企業中脫穎而出，獲GRESB評選為第1名。