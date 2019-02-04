市場觀望美國議息，全日大市波幅159點，成交連續兩日減少，今日更跌穿600億元水平，僅略高於上周五內地假期休市當日的576億元成交水平。恒指收市跌36點或0.13%，報26754點，成交金額595億元，較昨日減少12.5%；國指跌23點或0.23%，報10478點。大市連跌3日，續收於10天線(26883點)及50天線(26890點)之下。

市場預期iPhone 11系列銷情佳，蘋果供應商瑞聲（2018）升10.17%，收報44.4元，是升幅最大的藍籌，跑贏另一手機設備股舜宇（2382），舜宇升0.34%，收報116.9元。

友邦（1299）逆市上升，升0.7%，收報78.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；神華（1088）則跌2.73%，收報16.4元，是跌幅最大的藍籌。

人行今早進行300億元逆回購操作，持平到期量，內銀股繼續個別發展，工行（1398）跌0.94%，收報5.28元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點；建行（0939）跌0.33%，收報6元；交行（3328）升0.19%，收報5.31元；中行（3988）跌0.63%，收報3.13元。

沙特恢復原油生產，拖累油價下挫，拖累油股。中海油（0883）跌1.4%，收報12.68元；中石油（0857）跌1.62%，收報4.24元；中石化（0386）跌2.06%，收報4.76元。

行政會議召集人陳智思表示，政府不會對示威者作出更多讓步，反修例相關股下跌。地產股方面，恒地（0012）跌0.13%，收報38元；新地（0016）跌0.09%，收報114.3元；新世界發展（0017）跌0.79%，收報10.1元；長實集團（1113）跌1.15%，收報55.85元；信置（0083）跌0.34%，收報11.78元。商場股方面，九龍倉置業（1997）跌1.13%，收報43.8元；領展（0823）跌0.95%，收報88.3元。昨日列車出軌的港鐵（0066）則升0.65%，收報46.5元。

中央釋放萬噸急凍豬肉儲備，萬洲（0288）跌1.37%，收報7.19元。

貿易股下跌。申洲國際（2313）跌0.56%，收報106.8元；創科實業（0669）跌0.54%，收報55.5元。

傳中信里昂被要求遷出太古廣場，英媒計或針對太古（0019）。太古收市跌1.6%，報75.6元，太古地產（1972）跌1.9%，報25.35元。

中國國務院辦公廳發布意見，促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展，體育用品股安踏（2020）升3.8%，報65.3元。

習近平去到鄭煤機（0564）考察調研，鄭煤機股價今早曾升9.4%，升至4.5元，不過收市要倒跌，收報4.09元，跌0.48%。

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