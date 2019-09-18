金管局總裁陳德霖繼續於《匯思》寫亞洲金融危機的往事，是次文章主題是「入市難，退市更難」。

為應對98年亞洲金融危機，港府動用外匯基金1,180億港元購入33隻恒生指數成份股，雖然不至於達到控股程度，但已成為大部分公司的最大單一股東，並估計持有恒指成份股流通總量的三分之一。

當時有建議以議價法（book-building）、大宗交易（block trades）、招標（auctions）等方式處理相關股份，但是面臨價格波動等可能，最終選擇以交易所上市基金（ETF）處理，並於1999年11月以IPO方式，售出333億港元的盈富基金（2800）單位。

至於餘下的股份，則以「持續發售機制」（Tap Facility ──“Tap”），讓市場人士可以向外匯基金買入盈富單位，價格則參考交易當日每五分鐘記錄的恒指，再以此計算當天的平均指數作為單位定價，最終於2002年9月16日，第四批Tap發售後，將約1,070億港元等值的股份回流市場，而餘下513億港元的股份由外匯基金長期持有。

陳德霖於文中亦透露了一段插曲，關於IPO時的廣告主題曲。由於ETF當時是一種新產品，要設計面向零售投資者的文宣，而短片的配樂，不是「一人一票」而是透過「遴選委員會」，經過各自的民主程序，最終由陳百強的《漣漪》以些微之差勝出。陳總更指「這也許是整個盈富基金上市過程中最艱難的決定」。

整編文章雖然多談往事，但亦有抒情的地方。包括對97年打大鱷，以及目前的香港。

關於97年打大鱷，文章指「我們很感激朱鎔基總理公開表示『只要香港有需要，中央政府會提供儲備，幫助對抗投機者。』在此非常時刻，中央政府承諾支持無疑是強大後盾，提振我們的信心和士氣」。

而關於目前香港，文章則指「今天回望，所有同事多年付出的努力和汗水都非常值得，大家共同成長的經歷和回憶更是難得。金管局和香港人多年來努力去建設香港成為國際金融中心，這一切得來不易，值得大家珍惜和守護」「今天的香港正處於漩渦的中心，我們會盤旋而下，還是如漣漪般借一圈圈水波最終將投石消弭於無形，重歸平靜，考驗的是香港人的集體智慧」「寄語同事堅持開拓創新，即使面對艱辛和重大挑戰，只要不言放棄，不倦向前，定必可以找到出路，取得成果」。

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