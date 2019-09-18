恒指高開後最多升100點，高見26891點回落，曾倒跌，半日收報26797點，升7點；國指亦升7點。大市半日成交327億元，交投疲弱。

不過，科網、內房股有追捧。瑞聲（2018）升逾一成，中芯（0981）升3%；美團（3690）和金山軟件（3888）升3、4%。內房股龍湖（0960）、潤地（1109）做好。體育用品股亦有反彈。不過，石油股回吐，本地地產股偏軟。

美團上月升至77元上市新高後調整，守住前高位70元的支持回升，上升動力再度轉強，有望挑戰77元高位。

美團經營能力持續改善，繼今年首季經調整EBITDA收益轉正之後，第二季餐飲外賣業務錄得經調整經營溢利，除了受惠於天氣狀況有利的季節性因素影響，亦得益於規模效益進一步增強，訂單密度增加，有助降低每張訂單的平均配送成本，提升毛利率表現。

高盛認為，美團繼續受惠在線營銷收入增長及外賣業務，今後3年的收入複合年增長超過三成，預測到2022年錄得盈利320億元人民幣，相比今年料虧損5億人幣。該行予美團目標價97.5元，買入評級。

劉思明

明報投資版資深評論員

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