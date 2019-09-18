市場觀望美國議息，大市今早波幅只有約133點。恒指高開48點後，最多曾升100點，而低位則跌33點，半日升7點或0.03%，報26797點，成交金額327億元；國指升7點或0.07%，報10509點。走勢上，仍低於10天線(26888點)及50線(26891點)。

日前，分析師郭明錤發表報告，指iPhone 11首周末預購優於預期，並上調iPhone 11系列在2019年出貨量預測至7000–7500萬部，此前預估為6500–7000萬部。瑞聲（2018）升10.3%，收報44.45元，是升幅最大的藍籌，曾升最多10.7%，高見44.65元。另一手機備股舜宇（2382）則只升0.6%，收報117.2元。

油價回落，中石化（0386）跌2.26%，收報4.75元，是跌幅最大的藍籌；中海油（0883）跌1.71%，收報12.64元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點；而中石油（0857）亦跌2.09%，收報4.22元。

平保（2318）升0.8%，收報94.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；另一內險股中人壽（2628）升0.21%，收報19.14元。

中國國務院辦公廳發布意見，促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展，體育用品股安踏（2020）升4.1%，報65.5元。

人行今早進行300億元逆回購操作，持平到期量，內銀股個別發展，工行（1398）跌0.56%，收報5.3元；建行（0939）跌0.17%，收報6.01元；交行（3328）升0.57%，收報5.33元；中行（3988）跌0.63%，收報3.13元。

新華社報道，17日下午，習近平去到鄭煤機（0564）考察調研，鄭煤機股價今早曾升9.4%，升至4.5元，不過其後曾一度倒跌，半日收報4.17元，升1.46%。

傳中信里昂被要求遷出太古廣場，英媒估計或針對太古（0019），太古半日跌1.3%，報75.8元。

其他報道：

【專欄】工聯會智將引證李嘉誠「莫須有」 暗箭

【中美角力】美國擬加強對外國投資監管

【星光熠熠】大灣區基金股東班底 部分來自華潤招商局粵海恒大

【修例風波】傳中信里昂被要求遷出太古廣場 英媒：或針對太古

【共享大灣區榮耀】大灣區基金兼做放貸 買內房換股債

【公司停牌】豐德麗停牌 公眾持股量不足

【A股開市】三大指數高開 滬指升0.2%

【港股開市】恒指高開48點 中海油跌2.8% 安踏升1.2%

【歐美戰報】關注議息、中東局勢 道指微升33點