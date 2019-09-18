因反修例而引起的示威活動至今仍不平息。行政會議召集人陳智思接受《彭博》訪問時表示，政府認為向示威者作出更多讓步、滿足其提出的更多訴求絲毫沒有益處，日益暴力的抗爭活動不可能在短時間內停止。

陳智思又指，就算政府滿足其全部訴求，激進示威者也不會就此罷手。近幾周來，部分示威者頻頻向警察投擲汽油彈並肆意破壞地鐵站設施。「誰也不會傻到會認為那些暴力激進分子一時半刻會消失，恐怕還會持續一段時日。」

他又稱，雖然政府解決社會不平等問題的措施，可改變較溫和示威者的想法，但是激進派人士不大可能就此收手。「他們表面上好像就是為了五大訴求，好像得到滿足他們就會收手。算了吧，我們都知道根本不是那麼回事。五項訴求只是開始。根本問題是香港當前面臨的其他所有社會問題。」

反修例相關股今早偏軟，長實集團（1113）跌1.06%，報55.9元；領展（0823）跌0.62%，報88.6元；太古（0019）跌1.4%，報75.8元；太古地產（1972）跌1.5%，報25.45元；港鐵（0066）及國泰（0293）逆市走強，分別升0.33%及1.4%，報46.35元及10.36元。

其他報道：

【專欄】工聯會智將引證李嘉誠「莫須有」 暗箭

【修例風波】中信證券要求中信里昂辦公室遷出太古廣場

【共享大灣區榮耀】大灣區基金兼做放貸 買內房換股債

【已FC】轉載李嘉誠投資梧桐山隧道Fake New 陸頌雄致歉

【誠哥澄清】長實否認投資深圳隧道 海逸君綽無為示威者預留自助餐