謠言止於智者，卻不止於極左智將，李嘉誠近日被左派人士口誅筆伐，繼藍絲喉舌屈穎妍、工聯會理事長吳秋北發動輿論，最新有工聯會立法會議員陸頌雄散佈假新聞，指李嘉誠投資深圳梧桐山隧道欲壟斷收費，但就被長實（1113）澄清秒殺，不但完全反映出政棍的智商和操守到底有多差劣，還隨時惹禍上身。

李嘉誠之所以被瘋狂狙擊，緣於他早前在觀音腳下，呼籲執政者對年輕人寬容，卻惹來極左人士文革式攻擊。第一時間擔起「鬥地主」大旗的是工聯會頭目吳秋北，在fb張貼一張把李嘉誠變成「曱甴王」的改圖。雖然一班網民紛紛呼籲超人發律師信，但多年已習慣「莫須有」指摘的李嘉誠，忍了。

豈料吳秋北的手下陸頌雄，事隔幾日又在fb散播假新聞，他轉發的貼圖指摘「李嘉誠唔想放棄鉅額隧道收益」，豈料他連最基本的事實都沒有搞清楚，最終炒車收場。

今次李嘉誠似乎忍不了，透過長實澄清「李嘉誠先生及長江集團旗下公司均從沒有投資於梧桐山隧道」，但也多得陸頌雄，才令大眾明白誠哥食了多年死貓。

最諷刺的是，陸議員提及的梧桐山隧道暴利問題，背後的利益團體，實際是深圳市下的國有企業「鹽田港集團 」和另一公司「達佳」，陸頌雄如此關心深圳市市民的民生情況，實在應該調查到底：當年的深圳市政府有否從公用事業中獲利？當中的利益分配又是如何？

陸議員的薪金，是來自香港納稅人的血汗錢，不關心香港人在撕裂社會下的痛苦生活，反而為深圳市民發聲，還要散播假新聞，「老屈」香港的持份者，真的貽笑大方。

今次陸頌雄犯下的言論錯誤，內容自然地及直接地令李嘉誠蒙受實際損失。倘若李氏認真追究起上來，隨時可以找最頂尖的律師團隊，鑽研陸議員有甚麼法律責任，聽到都可以令陸議員腳軟。

雖然立法會議員有《立法會（權力及特權）條例》保障議員權利，但受條例保障的限於議員在會議上的言論，不包括他在議會以外的言行舉止。但正如李嘉誠所指，「多年來已習慣莫須有的指責」，或許他不會採取法律行動，只想讓一班左佬領悟到「你走啦，我唔想搞大件事。」

鬥地主都要講智力，單憑一些扣帽子，魚目混珠的技倆，很快便露底。

大灣區國舅

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