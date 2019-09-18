大灣區共同家園發展基金成立至今超過一年半，不過基金背後的十大股東名單雲集國企、龍頭民企及內房等。本報翻查公司註冊處資料，大灣區基金十大股東中，有5名以離岸公司持有股份，令外間難以確實得知其真實身分，其餘股東則包括華潤集團、招商局、黃小峰旗下粵海控股、許家印旗下的中國恒大（3333）、中國太平保險、中國銀行集團、商湯科技及本地薑信和（0083）等，來頭不小。

星光熠熠的股東班底外，基金更邀來建銀國際前董事長兼總裁胡章宏擔任基金總裁，而華潤集團董事長傅育寧亦身兼該基金的董事局主席。

胡章宏在今年4月接受本地傳媒訪問時透露，基金於去年12月啟動後，目前已經投資十多個與大灣區相關項目，當中包括醫療健康、高科技及大消費等領域，又致力推動香港建設為國際科創中心，希望從知識產權交易着手，搭建出專家資源、專利、知識產權交易及項目落地等環節。

據指，與大灣區基金同時成立的「大灣區共同家園青年公益基金」，則由信和副主席黃永光擔任基金主席，有本地傳媒早前報道，該青年公益基金獲大灣區基金及社會賢達慷慨解囊，承諾捐款金額已達1億元，並已成立辦公室展開一系列推動青年發展的工作。

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